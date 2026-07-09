Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Дагестане, где наблюдаются подтопления

Попова: в Дагестане на фоне подтоплений принимаются меры по устранению рисков
Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

В Дагестане, где наблюдаются подтопления, в данный момент принимаются все необходимые меры для устранения всевозможных рисков для населения. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Любая чрезвычайная ситуация — это риски для населения, но коллеги мои в Дагестане предварительно делали все, что нужно, и сейчас принимают все необходимые меры, чтобы эти риски не реализовались», — рассказала руководитель федеральной службы.

7–8 июля в Дагестане выпали обильные осадки, что привело к подтоплениям и размыву дорог в ряде районов. В Кизилюртовском районе объявили эвакуацию жителей населенного пункта Манапкала в связи с угрозой поднятия уровня воды в реке Сулак. Аналогичные рекомендации были направлены в Нечаевку, Нижний Чирюрт и Султанянгиюрт. 9 июля в Гергебильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Местные власти рассказали, что проходящая через село Маали магистральная линия газопровода оказалась разрушена и затоплена. Также из-за обвала была полностью перекрыта дорога в сторону села Хаджалмахи. В настоящее время в республике прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами.

Ранее сразу в трех регионах Урала начались летние паводки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!