В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Дагестане, где наблюдаются подтопления

В Дагестане, где наблюдаются подтопления, в данный момент принимаются все необходимые меры для устранения всевозможных рисков для населения. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Любая чрезвычайная ситуация — это риски для населения, но коллеги мои в Дагестане предварительно делали все, что нужно, и сейчас принимают все необходимые меры, чтобы эти риски не реализовались», — рассказала руководитель федеральной службы.

7–8 июля в Дагестане выпали обильные осадки, что привело к подтоплениям и размыву дорог в ряде районов. В Кизилюртовском районе объявили эвакуацию жителей населенного пункта Манапкала в связи с угрозой поднятия уровня воды в реке Сулак. Аналогичные рекомендации были направлены в Нечаевку, Нижний Чирюрт и Султанянгиюрт. 9 июля в Гергебильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Местные власти рассказали, что проходящая через село Маали магистральная линия газопровода оказалась разрушена и затоплена. Также из-за обвала была полностью перекрыта дорога в сторону села Хаджалмахи. В настоящее время в республике прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами.

Ранее сразу в трех регионах Урала начались летние паводки.