В Башкирии мужчина попал в реанимацию после ссоры из-за девушки

В Башкирии после драки мужчину нашли на улице без сознания

Житель Башкирии отказался от судмедэкспертизы после драки и попал в больницу спустя несколько дней. Об этом сообщает управление МВД по региону.

34-летний мужчина отдыхал в одном из заведений Белебея, когда у него произошел конфликт с другим местным жителем из-за девушки, которую он знал.

Во время драки россиянин получил серьезную травму. Приехавшие на место полицейские обнаружили его без сознания. Пострадавший заявил, что просто упал по собственной неосторожности. Отправляться на судмедэкспертизу он не захотел.

Спустя несколько дней мужчина резко почувствовал недомогание и попал в реанимацию. Как выяснили медики, он получил серьезную травму.

В этот же день мать мужчины обратилась в полицию и заявила о драке, произошедшей несколько дней назад. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего молодого человека. В беседе с полицейскими он признался в содеянном.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что москвич нокаутировал приезжего во время драки в московском метро и это попало на видео.