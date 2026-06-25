Москвич нокаутировал приезжего во время драки в московском метро и это попало на видео

В Москве мужчина нокаутировал оппонента во время драки в метро

В Москве произошла драка местного жителя с приезжими в метро и это попало на видео. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в вестибюле станции метрополитена — конфликт вспыхнул между москвичом и тремя приезжими из Смоленской области. В ходе потасовки один из гостей столицы получил удар кулаком и упал, сильно ударившись головой.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Вред, причиненный здоровью мужчины, оценили как тяжкий. Остальные в госпитализации не нуждались.

В отношении всех участников потасовки составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

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