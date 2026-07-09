Минпросвещения проверит составление смен по популяризации русского языка в детских лагерях

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству просвещения проанализировать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях на территории страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что ведомство проделает соотвествующую работу при содействии Совета при президенте РФ.

Минпросвещения обязано до 1 декабря 2026 года представить главе государства предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку. Помимо прочего, президент поручил правительству проанализировать использование русского языка в рекламе, а также вывесках, указателях и другой информации для публичного ознакомления потребителей.

Ранее Путин потребовал внести дисциплину по русскому языку в вузовские программы.