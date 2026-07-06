В Армении представили детали по задержанию Царукяна

Следственный комитет (СК) Армении представил детали по факту задержания лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Г. Ц. и еще один член преступной группы были задержаны по обвинению в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег», — говорится заявлении СК республики.

Отмечается, что речь идет о деянии, совершенном в период с 2022 по 2024 год.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.