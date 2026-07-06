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Политика

В Армении представили детали по задержанию Царукяна

СК Армении представил детали по задержанию оппозиционера Царукяна
Reuters

Следственный комитет (СК) Армении представил детали по факту задержания лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Г. Ц. и еще один член преступной группы были задержаны по обвинению в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег», — говорится заявлении СК республики.

Отмечается, что речь идет о деянии, совершенном в период с 2022 по 2024 год.

28 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что власти Армении запустили новый виток репрессий в отношении неугодных ему представителей оппозиции.

Так он прокомментировал обращение прокуратуры Армении в ЦИК республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии «Процветающая Армения» Царукяна. По словам политика, Россия «не может оставаться в стороне от происходящих в братской Армении».

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.

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