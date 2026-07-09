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Общество

Мать из Ачинска рассказала, как решилась на убийство дочери

ТАСС: жительница Ачинска заявила, что убила дочь спонтанно
УСМИ СК России

Женщина, которую обвиняют в расправе над дочерью в Ачинске, не готовилась к этому длительное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

В беседе с правоохранителями мать заявила, что решилась на поступок спонтанно. Вместе с ребенком они отправились в магазин за новой SIM-картой и по пути у нее появилась идея об убийстве.

«Мотивом стали неприязненные отношения сибирячки с мужем, матерью и дочерью», – сообщается в публикации.

Женщина вместе с дочерью ушла из дома 27 июля. Поняв, что они долго не возвращаются, тревогу забил отец.

Поиски ребенка закончились спустя неделю, когда недалеко от железной дороги в Ачинске обнаружили его тело со следами насильственной смерти.

Спустя некоторое время задержали и мать девочки. Выяснилось, что после произошедшего она отправилась в Новосибирск. На допросе она призналась в содеянном. Сейчас она находится под арестом.

Ранее в Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и сдался полиции.

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