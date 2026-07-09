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Общество

Глава Минздрава РФ назвал две процедуры, которые нельзя назначать себе без врача

Мурашко призвал россиян не делать МРТ и массаж без назначения врача
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил об опасности самостоятельного назначения медицинских исследований. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что к некоторым видам диагностики нужно относиться с пониманием рисков. В частности, речь идет об МРТ и массаже, которые без врачебного контроля могут навредить пациенту.

«Нужно все-таки к определенным видам исследований относиться с глубоким пониманием рисков и необходимости этих исследований», — сказал Мурашко.

Министр пояснил, что МРТ проводится в магнитном поле, а контрастные препараты, используемые при некоторых процедурах, могут накапливаться в организме, поэтому у них есть строгие противопоказания. Даже массаж, по его словам, полезен далеко не всем.

Мурашко подчеркнул, что почти не существует абсолютно безопасных медицинских процедур, поэтому назначать их должен только врач. Только специалист способен оценить необходимость исследования, возможные риски и противопоказания для конкретного пациента.

Ранее врач предупредил о страшных последствиях уколов тестостерона.

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