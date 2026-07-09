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Общество

Беспилотная опасность объявлена в Подмосковье

РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Московской области
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере «Макс».

Жителей региона попросили оставаться дома и не подходить к онам или пройти в укрытие.

«Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Также в РСЧС предупредили, что возможны перебои мобильного интернета.

Граждан попросили быть бдительными. Съемка беспилотников и работы систем противовоздушной обороны запрещена. В случае обнаружения обломков дрона необходимо звонить на номер 112.

Утром 9 июля в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, в том числе над Московским регионом. В ведомстве уточнили, что атака отражалась в период с 20:00 мск 8 июля до 07:00 мск 9 июля.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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