Почти 60% россиян страдают избыточным весом

Почти 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Такие данные опроса опубликованы на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, на проблему с наличием избыточного веса указали 58% респондентов. Среди них умеренное превышение ИМТ (индекса массы тела) наблюдается у 40%, еще у 18% значительное. 36% заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% пожаловались на недостаток веса. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. Так, избыточным весом больше всего страдают люди в группе от 60 лет и старше (69%). Недостаток веса отмечается преимущественно в самой молодой группе до 24 лет (18%).

В опросе обратили внимание, что каждый пятый респондент с избыточным ИМТ считает свой вес нормальным, а из этого следует, что избыточная масса тела с медицинской стороны в повседневной жизни воспринимается как вариант нормы.

Отмечается, опрос был проведен 3 и 4 июля 2026 года. В нем приняли участие 2031 россиянин в возрасте от 18 лет и старше.

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