В США игравшего на компьютере в грозу подростка ударила молния

В Техасе 13-летний подросток получил удар током во время грозы, когда молния попала в его дом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя полиции округа Харрис Марка Хермана.

Инцидент произошел во вторник в пригороде Хьюстона Сайпрессе. Удар молнии прошел через электропроводку дома и ударил в подростка, когда тот играл в видеоигру на компьютере. Разряд также вызвал небольшой пожар на чердаке.

Пострадавший рассказал, что ощутил проход разряда сквозь все его тело, увидел яркую белую вспышку, после чего откинулся назад с сильным головокружением и чувством растерянности. От громкого звука у него заложило уши, и он начал кричать.

Медики осмотрели подростка на месте, госпитализация ему не потребовалась. Мать мальчика сообщила, что у него на груди остался след от удара током, но он чувствует себя хорошо. В ближайшее время семья планирует показать его врачу для более тщательного обследования.

На крыше дома повреждены газовая труба, внутри — несколько бытовых приборов, на место происшествия выезжали пожарные.

В день инцидента в районе Хьюстона прогнозировались грозы. Херман призвал жителей во время гроз избегать использования проводных электронных устройств и держаться подальше от электропроводки и водопровода, так как молния может проходить через электрическую систему дома.

Ранее в США молния ударила в купающуюся семью.