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Общество

В США молния ударила по купавшейся семье, один человек не выжил

NBC News: во Флориде мужчина не выжил после удара молнии в группу купальщиков
Global Look Press

В результате удара молнии на пляже Форт-Майерс-Бич во Флориде не выжил мужчина и пострадали трое членов его семьи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Все четверо находились в воде, когда туда попала молния. Прибывшие на место спасатели обнаружили одного человека без сознания, троих увезли в больницу. Очевидец до приезда медиков проводил сердечно-легочную реанимацию и использовал автоматический наружный дефибриллятор, но спасти пострадавшего не удалось.

Впоследствии офис шерифа округа Ли сообщил, что получивший несовместимые с жизнью электротравмы — 51-летний Виктар Кирик (Viktar Kiryk). Трое его пострадавших родственников остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Пожарно-спасательная служба Форт-Майерс-Бич призвала жителей и туристов немедленно укрываться при первых признаках грозы.

«Этот трагический случай служит душераздирающим напоминанием о том, что летние грозы во Флориде могут развиваться стремительно. Если вы слышите гром или видите молнию, немедленно выходите из воды и ищите безопасное укрытие», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Власти города Форт-Майерс-Бич выразили соболезнования семье Кирика и призвали местных жителей и туристов следить за предупреждениями об ухудшении погодных условий.

Ранее молния ударила по подстанции в российском городе.

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