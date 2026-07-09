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Общество

В Москве студентку придавило упавшим из окна манекеном

В Москве студентка серьезно пострадала из-за упавшего на голову манекена
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве учащаяся четвертого курса Театрального института им. Щукина в Большом Николопесковском переулке серьезно пострадала из-за упавшего из окна манекена. Как выяснил mk.ru, он вывалился из окна второго этажа, когда девушка стояла рядом с учебным заведением.

По данным издания, студентка с однокурсниками прибыла к институту, где у входа компания ожидала абитуриентов. Их планировалось встретить праздничной церемонией, а также облить шампанским со второго этажа.

Однако, когда студенты распахнули окна, с подоконника одного из них упал манекен, состоящий из торса, головы и рук. Он попал по голове четверокурснице, ударив ее по носу. У девушки открылось сильное кровотечение, на месте оказать помощь ей не смогли – остановить кровь удалось только в больнице врачам. Позднее оказалось, что у пострадавшей сломан нос.

Сейчас студентка находится на лечении в больнице. Так как она не стала предъявлять претензии, наказание в отношении ее сокурсников ограничилось обязанностью написать объяснительные.

До этого в Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Как оказалось, девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. Фигура упала и придавила ребенка, несовершеннолетняя получила ушибы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее российского подростка придавило футбольными воротами.

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