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Общество

Жителя Калининградской области осудили за расправу над ветераном ВОВ спустя 15 лет

Калининградский суд приговорил рецидивиста за расправу над ветераном в 2011 году

В Калининградской области суд вынес обвинительный приговор жителю Гвардейского района по делу о расправе над ветераном Великой Отечественной войны, совершенной в 2011 году. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в ночь на 25 января 2011 года обвиняемый вместе со знакомым проник в квартиру 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленники избили пенсионера, нанесли ему ножевое ранение в шею, после чего душили, пока пенсионер не перестал подавать признаки жизни. Они похитили 280 тысяч рублей, а также государственные награды СССР и РФ, включая орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие, а затем скрылись.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Однако следователи сопоставили ранее полученные сведения, проанализировав доказательства и повторно допросив свидетелей, установили причастность обвиняемого и его сообщника. При этом фигурант в 2003 году уже был осужден за расправу и незаконное проникновение в жилище.

Второй фигурант вскоре после совершения преступления покинул Калининградскую область и переехал в другой регион, где впоследствии не выжил. В связи с этим уголовное преследование в отношении него прекратили.

В итоге 8 июля 2026 года суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу внука ветерана 1,28 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Ранее суд вынес приговор виновному в теракте в Ленобласти подростку.

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