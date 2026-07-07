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Общество

Сварщик из Чувашии попал в реанимацию после нападения шершней

В Чувашии сварщика госпитализировали после нападения шершней
Global Look Press

В Чувашии сварщик попал в реанимацию после нападения шершней в частном доме в деревне Юпрямы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда республики.

Инцидент произошел, когда электрогазосварщик проводил ремонтные работы частном доме, когда на него напали шершни. Насекомые ужалили мужчину в руку и шею. После этого у него резко ухудшилось самочувствие, мужчина потерял сознание.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в реанимацию с анафилактическим шоком. Государственная инспекция труда начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморском крае пчелы атаковали территорию детского лагеря «Океан». На территории оздоровительного центра обнаружили сразу пять гнезд. Из-за угрозы для детей администрация вызвала спасателей. Специалисты оперативно выселили насекомых и уничтожили гнезда. Отдых в лагере продолжился в обычном режиме, пострадавших нет.

Ранее врач предупредила об опасности укусов оводов летом.

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