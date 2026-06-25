В Японии уборщица нашла скелет в шкафу во время уборки в квартире

В Японии во время уборки в квартире женщина нашла скелет человека

В японском городе Ибараки полиция начала расследование после обнаружения уборщицей скелетированных человеческих останков в шкафу одной из квартир, пишет The Tokyo Reporter.

Тело было найдено в жилом комплексе в районе Касуга. По данным полиции, сотрудница клининговой компании, нанятая для уборки квартиры на первом этаже двухэтажного дома, открыла шкаф и обнаружила внутри человеческие останки. После этого она немедленно вызвала экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские подтвердили, что в шкафу находилось тело человека. По предварительным данным, голова погибшего была полностью скелетирована. Из-за сильного разложения останков возраст и пол человека пока установить не удалось. Одежда практически полностью разрушилась, а явных признаков внешних травм специалисты не обнаружили.

Следователи также сообщили, что входная дверь квартиры была заперта. Дополнительную сложность расследованию придает тот факт, что официальный арендатор жилья уже умер. По версии полиции, найденные останки принадлежат другому человеку, личность которого пока не установлена.

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