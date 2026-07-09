Потребление алкоголя в России вернулось на уровень 90-х годов

Потребление алкоголя в России за последний год упало на 0,44 литра — до 7,62 литра на душу населения. Это минимальный показатель с 1997-1998 годов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Вместе с тем в агентстве отметили, что до 2008 года данные по потреблению спиртных напитков в РФ основаны на ограниченной базе, включающей только официальные продажи. При этом в 90-е годы значительную часть рынка (более двух третей) занимал нелегальный сектор, включая самогоноварение.

Согласно официальным данным, меньше всего пьют жители Северного Кавказа. Например, в Чечне показатель составляет 0,02 литра на человека, в Ингушетии — 0,62 литра, а в Дагестане — 0,9 литра. В Москве и в Санкт-Петербурге употребляют по 4,6 литра и 5,96 литра на человека в год соответственно. Больше всего пью в Свердловской области — 9,98 литра алкоголя на душу населения в год.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла миф о существовании безопасной дозы алкоголя. В 80-х — 90-х годах было распространено мнение, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья. в том числе для сердца. Однако исследования последних лет доказали: предполагаемый кардиопротективный эффект — не более чем методологическая ошибка, отметила врач. Врач допустила, что в группу непьющих часто включали людей, которые отказались от алкоголя из-за болезней, поэтому и показатели здоровья у них были ниже, чем у тех, кто выпивал понемногу время от времени.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности даже умеренного употребления алкоголя.