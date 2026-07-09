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Общество

Стало известно, кем работает жена экс-полицейского, убившего ее семью

Baza: жена жителя Таганрога, который расстрелял ее семью, оказалась депутатом
Telegram-канал «Baza»

Супруга бывшего сотрудника полиции, которого подозревают в убийстве трех членов ее семьи, является депутатом городской думы Таганрога. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как выяснила Baza, в 2014 году Оксана была избрана муниципальным депутатом и в течение нескольких лет работала в городской думе Таганрога на безвозмездной основе.

По данным канала, до начала бракоразводного процесса Оксана и ее супруг Евгений вместе занимались бизнесом. Семье принадлежала автошкола, где мужчина занимал должность директора, а его жена руководила юридическим отделом.

По информации канала, после разлада в семье супруги решили развестись. Конфликты возникли из-за раздела имущества и определения порядка общения с тремя детьми. Как утверждает источник, после этого Евгений убил отца своей жены, а ее мать и бабушку застрелил из карабина «Сайга». После совершения преступления он скрылся, а в Таганроге был объявлен план «Перехват».

Евгения разыскивают по подозрению в расправе над семьей. По предварительным данным, после преступления он уехал на автомобиле, при этом вместе с ним мог скрыться его отец Леонид.

По информации канала, подозреваемый работает директором автошколы и ранее служил в правоохранительных органах. Местные жители утверждают, что в свое время он был уволен после сокрытия факта преступления: по их словам, в 2002 году мужчина избил человека, причинив ему вред здоровью средней тяжести.

Ранее россиянин расправился с женой и тещей, а затем попытался избавиться от тел.

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