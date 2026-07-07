Россиянин расправился с женой и тещей, а затем попытался избавиться от тел

Пенсионер из Курской области расправился с женой и тещей из-за бытового конфликта

В Курской области мужчина расправился с женой и 89-летней тещей из-за бытового конфликта, сообщает СУ СК РФ по региону.

В ноябре 2025 года 72-летний житель поселка Коренево поссорился со своей 60-летней супругой. В ходе конфликта, произошедшего на почве злоупотребления спиртными напитками, мужчина нанес ей множественные телесные повреждения. В результате женщина получила тяжелые травмы и не выжила.

Тогда злоумышленник, по версии следствия, решил скрыть факт преступления и с этой целью расправился с матерью жертвы.

Затем фигурант на личном автомобиле перевез тело супруги в жилой сектор, где сбросил его в канализационный колодец, а тело второй жертвы вывез на обочину дороги и попытался его сжечь.

В итоге мужчину задержали и обвинили по п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время он предстанет перед судом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии мужчина с психическим заболеванием сжег родителей в доме.