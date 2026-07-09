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Общество

Гренландцы боятся, что американцы «вышвырнут их из домов»

Politiken: жители Гренландии боятся потерять дома из-за возвращения военных США
realDonaldTrump/X

Жители юга Гренландии обеспокоены из-за возможного расширения американского военного присутствия и восстановления военной инфраструктуры США на острове. Об этом пишет датское издание Politiken.

Журналисты отмечают, что некоторые гренландцы боятся того, что в процессе реализации этих планов, у них заберут земли и переселят. Один из собеседников издания заявил, что испытывает тревогу из-за вероятности лишиться своего дома.

Опасения местных жителей связаны с обсуждением возможного возобновления работы американской базы в поселке Нарсарсуак.

Politiken напоминает, что во времена холодной войны Нарсарсуак уже использовался американскими военными. По мнению ряда жителей, в случае возвращения крупного военного объекта интересы местного населения вновь могут отойти на второй план.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен после возобновления притязаний на Гренландию со стороны президента США Дональда Трампа заявила, что остров «не продается», страна готова защищать его «каждый дюйм».

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отмечал, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.

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