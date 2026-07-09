Женщина избавилась от опухоли в желудке с помощью диетической колы

Врачи из США рассказали о необычном случае, когда пожилой пациентке удалось избавиться от крупного образования в желудке благодаря диетической коле, пишет Oddity Central.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в верхней части живота, которая не проходила около месяца. Обычные препараты от изжоги не помогали.

Обследование показало, что в желудке пациентки образовался плотный комок из непереваренной пищи. Такое состояние встречается редко, но может вызывать сильную боль и даже привести к опасным осложнениям.

Врачи связали проблему с приемом препарата для похудения на основе семаглутида, который замедляет опорожнение желудка. После обнаружения комка лечение препаратом сразу прекратили.

Вместо операции медики решили сначала попробовать менее инвазивный способ. Женщине назначили по полтора литра диетической колы в день. Обычно в подобных случаях используют до трех литров напитка, однако из-за диабета и нежелания пациентки пить газировку дозу уменьшили.

Уже на второй день женщина почувствовала необычные ощущения в животе, после чего боль и тошнота начали исчезать. Повторная эндоскопия показала, что комок полностью растворился. По словам врачей, точный механизм такого эффекта до сих пор неизвестен.

Медики не могут сказать, связано ли это с кислотностью напитка, содержащимся в нем углекислым газом или сочетанием сразу нескольких факторов. Доктора подчеркивают, что такой метод применяется только под наблюдением специалистов и подходит не всем пациентам. Самостоятельно использовать газированные напитки для лечения заболеваний желудка они не рекомендуют.

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