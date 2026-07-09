Экс-председатель суда ЛНР, пытавшийся освободить сына, попал под следствие

Бастрыкин инициировал дело против экс-председателя одного из районных судов ЛНР

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего председателя Беловодского районного суда Луганской народной республики (ЛНР) Александра Горенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что фигурант, с февраля по август 2021 года, будучи заместителем районного прокурора и находясь в Луганске, обманным путем получил от местного жителя 4,4 млн рублей. Эти деньги, как уточнили в СК, Горенко планировал потратить на освобождение из-за решетки своего сына, которого привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

«Не имея возможности и не намереваясь выполнять какие-либо действия для решения указанных вопросов, Горенко присвоил указанную сумму», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.

В июне ВККС разрешила арест попавшегося на взятке экс-заместителя главы Ставропольского суда Михаила Хрипунова. По информации следствия, в июле 2024 года Хрипунов получил взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменения решения суда об удовлетворении исковых требований истца по гражданскому делу.

Ранее Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из КБР Темботова.