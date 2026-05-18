Стало известно, сколько россиян смогли монетизировать хобби

Каждый седьмой опрошенный россиянин (15%) уже смог монетизировать свое хобби, однако только 3,7% добились стабильного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 11,6% получают нерегулярный доход, а 29,6% пробовали зарабатывать на увлечениях, но не смогли закрепить результат. При этом почти половина респондентов уже предпринимала попытки монетизации, что подтверждает высокий интерес к дополнительному заработку на хобби, но также указывает на сложности перехода к устойчивой модели дохода.

Значительная часть участников исследования сознательно не стремится масштабировать свои увлечения: 40,7% опрошенных не планируют превращать хобби в бизнес, опасаясь выгорания и потери интереса. Среди ключевых причин отказа также отмечают высокую затратность времени и усилий (36%) и отсутствие смысла в монетизации (44%).

«Мы видим, что интерес к заработку на хобби устойчиво растет, но для многих барьером становится представление о бизнесе как о втором рабочем месте. При этом формат самозанятости снижает этот порог — он позволяет начать с небольших заказов, тестировать спрос и монетизировать навыки без необходимости масштабировать процесс или погружаться в сложную операционную модель. Это делает переход от хобби к доходу более мягким и управляемым», — отметил основатель платформы «Консоль» Михаил Провизион.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающие в городах-миллионниках России.

