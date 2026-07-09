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Общество

Губернатор Липецкой области призвал компании сообщать о сорванных поставках топлива

Липецкий губернатор Артамонов призвал АЗС давать честную информацию о топливе
Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал руководство сетей автомобильных заправочных станций (АЗС) «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» предоставлять честную информацию о количестве поступающего в регион топлива, чтобы не создавать очередей на заправках. Соответствующий пост с видео опубликован на его странице в мессенджере «Макс».

По словам чиновника, невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании регионального оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать АЗС топливом, а уже через несколько часов наблюдается противоположная картина: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь.

Артамонов подчеркнул, что если топлива нет, если поставки срываются, Липецкая область должна заранее получать честную информацию.

Это особенно важно на фоне того, что региональное правительство принимает все меры для недопущения хаоса, чтобы распределить нагрузку на АЗС, обеспечить работу важнейших служб и выполнение транспортных задач, связанных с мероприятиями СВО, отметил чиновник.

На этом фоне Артамонов призвал руководства крупнейших топливных компаний незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область, а также обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперштабом.

Ранее липецкий губернатор сравнил бензин с гречкой.

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