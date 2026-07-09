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Общество

В Башкирии мошенники выманили у женщины 5,8 млн рублей через ее сожителя

В Стерлитамаке мошенники похитили у женщины 5,8 млн рублей
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Башкирии стала жертвой мошенников, отдав им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись сотрудниками разных государственных организаций, а также социального фонда. 31-летней женщине из Стерлитамака сообщили об утечке персональных данных, из-за которой кто-то получил доступ к счетам россиянки и хотел перевести заграницу.

Чтобы деньги не попали к преступникам, пострадавшая сняла крупную сумму в банке. При этом одной из работниц показалось поведение клиентки странным, и она предупредила женщину о мошенниках, но та заявила, что просто снимает деньги для строительства дома.

В результате 5,8 миллионов рублей сожитель россиянки передал курьеру.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты устанавливают и проводят задержание лиц, которые причастны к афере.

В МВД напомнили, что сотрудники госорганов не сообщают гражданам об утечках данных и не требуют передавать деньги через курьеров.

Ранее россиянку убедили передать деньги аферистам в коробке из-под конфет.

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