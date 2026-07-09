В Башкирии мошенники выманили у женщины 5,8 млн рублей через ее сожителя

Жительница Башкирии стала жертвой мошенников, отдав им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись сотрудниками разных государственных организаций, а также социального фонда. 31-летней женщине из Стерлитамака сообщили об утечке персональных данных, из-за которой кто-то получил доступ к счетам россиянки и хотел перевести заграницу.

Чтобы деньги не попали к преступникам, пострадавшая сняла крупную сумму в банке. При этом одной из работниц показалось поведение клиентки странным, и она предупредила женщину о мошенниках, но та заявила, что просто снимает деньги для строительства дома.

В результате 5,8 миллионов рублей сожитель россиянки передал курьеру.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты устанавливают и проводят задержание лиц, которые причастны к афере.

В МВД напомнили, что сотрудники госорганов не сообщают гражданам об утечках данных и не требуют передавать деньги через курьеров.

Ранее россиянку убедили передать деньги аферистам в коробке из-под конфет.