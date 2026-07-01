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Общество

Женщина из Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей

В Вологде женщина отдала мошенникам почти 14 млн рублей
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Вологды стала жертвой мошенников, поверив в их легенду и отдав им почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с 31-летней женщиной в течение месяца. Сначала ей заявили, что с ее счета кто-то пытался отправить деньги в недружественную страну. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, она придерживалась всех инструкций. Так, россиянка установила приложение для видеозвонков. После общения с «силовиками», она обналичила деньги и, услышав от курьера кодовое слово «коллектив», передала ему 4,5 миллиона рублей.

Затем она «отправила на экспертизу» шесть миллионов рублей, которые она сложила в спортивную сумку и передала незнакомке по тому же кодовому слову.

На финальном этапе аферы ей заявили, что за ней установили слежку. Чтобы обезопасить себя, она поехала в Ярославль и передала оставшуюся сумму еще одному курьеру.

«Общая сумма ущерба составила 13 825 000 рублей», - сообщается в публикации.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что московский пенсионер потерял более 31 млн рублей, поверив мошенникам.

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