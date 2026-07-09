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Общество

С нового учебного года в школах изменится преподавание некоторых предметов

РГ: Минпросвещения утвердило единую федеральную школьную программу по истории
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

С 2026/2027 учебного года в российских школах будет введена единая федеральная рабочая программа по истории для 5–9 классов. Приказ № 704 об этом утвержден министерством просвещения, сообщает «Российская газета».

Документ регламентирует количество часов на изучение разделов истории в каждом классе. На всеобщую историю будет отводиться 68 часов в пятом классе, по 28 часов в шестом и седьмом классах, 34 часа в восьмом классе и 23 часа в девятом. Историю родного края в пятом классе будут изучать на протяжении 34 часов, в шестом и седьмом — 17 часов. Обучение истории России займет по 57 часов в шестом-седьмом классах, 68 часов в восьмом классе и 45 часов в девятом.

Также приказ Минпросвещения запрещает школам и учителям менять последовательность изучения тем по истории в пределах одного класса. Раньше педагоги могли варьировать порядок разделов, теперь эта возможность будет исключена.

Изменения коснулись и начальной школы: приказ № 729 разрешает сокращать для первоклассников общее количество часов при изучении русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, рисования, музыки и технологии (труда), но с сохранением полого объема содержания этих дисциплин.

При этом в министерстве не рекомендовали сокращать количество уроков физкультуры.

Ранее стали известны сроки введения устного экзамена по истории у девятиклассников.

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