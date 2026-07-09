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Общество

Названы сроки введения устного экзамена по истории у девятиклассников

Глава Рособрнадзора: устный экзамен по истории в 9-м классе введут с 2028 года
Виталий Белоусов/РИА Новости

Рособрнадзор разрабатывает модель обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников и введет его с 2028 года. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

По его словам, решение о введении такого экзамена уже принято, и сейчас специалисты отрабатывают возможные модели его проведения.

«Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена», — сказал Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что планируется с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников.

В Минпросвещения поясняли, что новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ и способом выяснить уровень понимания школьниками исторических событий. Задания для него будут соответствовать материалам из учебников, которые сейчас разрабатываются.

В министерстве указывали на то, что устный экзамен по истории должен помочь развить у подростков навыки аргументации своей позиции и опровержения других мнений, а также сформировать у молодежи собственное отношение к историческим событиям и личностям.

Ранее Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов.

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