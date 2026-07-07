Россиянам рассказали, как сэкономить на коммуналке

Снизить расходы на ЖКХ можно не только за счет экономии электричества в квартире, но и через сокращение общедомового потребления. В подъездах и паркингах современные системы освещения способны уменьшить расход электроэнергии до 50%, рассказали «Газете.Ru» аналитики разработчика световых систем LBS.

«Умный свет» в подъезде может работать по датчикам движения и освещенности: включаться только при необходимости и учитывать уровень естественного света. Дополнительную экономию дают LED-светильники, которые потребляют меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. В рублях экономия на общедомовых расходах может составлять от 50 до 250 рублей в месяц в зависимости от региона и площади квартиры. Если в доме есть подземный паркинг, эффект может быть заметнее», — рассказали в компании.

Для перехода на новый тип освещения жильцам нужно согласовать решение с управляющей компанией и провести общедомовое голосование, предупредили в компании.

Экономить можно и внутри квартиры. По оценке аналитиков Aqara.ru, датчики движения и освещенности помогают снизить расходы на электричество примерно на 100 рублей в месяц в типовой квартире. Особенно полезны такие решения в коридорах, гардеробных и санузлах, где свет часто забывают выключить, сказали эксперты.

Еще один источник экономии — теплый пол. Умные термостаты и датчики температуры позволяют снижать обогрев ночью или в отсутствие жильцов и включать его к возвращению домой. При сценарном использовании экономия может достигать 50%, уточнили эксперты.

Они рекомендовали устанавливать датчики протечки и системы автоматического перекрытия воды — такие датчики не уменьшают коммунальные платежи напрямую, но помогают избежать крупных расходов на ремонт и возмещение ущерба соседям.

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