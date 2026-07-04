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Общество

Организатор сплава в Приангарье, на котором пропали двое мужчин и ребенок, задержан

СК сообщил о задержании организатора сплава на реке Иркут, где пропали три человека
МЧС России

Организатора сплава на реке Иркут, где пропали двое мужчин и ребенок, задержан. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области.

«Задержан организатор сплава. В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия», — сказали в ведомстве.

Документация, интересующая следствие, изъята, задержанного допросили. По версии следствия, индивидуальный предприниматель оказывал туристические услуги по сплаву на надувных лодках. Третьего июля тургруппа сплавлялась по реке Иркут с Шаманки до Введенщины. На привале один из участников группы, четырехлетний мальчик, оказался в воде, его унесло течением. Ребенка бросились спасать двое мужчин, однако и им не удалось спастись.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Местонахождение троих пропавших неизвестно о сих пор.

Накануне стало известно, что еще одного ребенка — восьмилетнюю девочку в составе тургруппы — едва не унесло течением, ее удалось спасти.

Ранее в Красноярском крае семейная пара пропала во время сплава по реке Агул.

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