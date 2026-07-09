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Общество

Вторую пропавшую в Тыве девочку обнаружили без признаков жизни

В Тыве обнаружили тело второй пропавшей девочки
СК России по Тыве

В Тыве вслед за первой пропавшей девочкой без признаков жизни обнаружили и вторую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Тела обнаружили в 60 километрах друг от друга.

О пропаже школьниц в возрасте 12 и 13 лет стало известно в среду. Изначально предполагалось, что они утонули. Обувь одной из девочек, а затем и второй обнаружили недалеко от реки. Также удалось найти их телефоны.

В результате 9 июля следователи подтвердили обнаружение тела одной из пострадавших. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В начале июля в Ачинске обнаружили тело ребенка, который за неделю до этого ушел с матерью в магазин. Спустя несколько дней мать девочки задержали в Новосибирске.

Как рассказала сама родительница, она планировала убийство. Под предлогом похода в магазин она вышла из дома с девочкой и задушила ее в безлюдном месте, после чего автостопом добралась до конечной точки, где ее и поймали.

Ранее появилось видео с места обнаружения тела пропавшей в Ленобласти девочки.

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