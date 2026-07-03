Появилось видео с места обнаружения тела пропавшей в Ленобласти девочки

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи опубликовали видео из лесополосы, где была обнаружена девочка, на месте работают криминалисты. По данным 47.news, на теле ребенка обнаружены ранения. Рассматривается версия о том, что перед смертью она была изнасилована.

Школьница ушла собирать грибы в лес недалеко от СНТ и домой не вернулась. В последний раз она выходила на связь вечером 2 июля. По записям камер видеонаблюдения было установлено, что девочка вышла из леса и шла по территории СНТ, что произошло с ней дальше — неизвестно.

До этого в Кузбассе девятилетняя девочка ушла кататься на самокате и исчезла. К поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт» из Кемеровской и Новосибирской областей. Добровольцы готовят технику, карты и навигационное оснащение.

Ранее в Хабаровске двое детей ушли на прогулку и исчезли.