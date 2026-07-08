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Общество

Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, призналась в убийстве дочери

СК: мать пятилетней девочки, найденной убитой в Ачинске, признала вину

32-летняя жительница Ачинска, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, признала вину. Об этом сообщает СК России.

В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По данным следствия, 27 июня подозреваемая под предлогом покупок вывела дочь из дома и направилась с ней к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ребенка. Тело девочки обнаружили 5 июля при поисковых мероприятиях. После этого женщина автостопом добралась до Красноярска и Томска, ее нашли в Новосибирске и доставили в Красноярский край. На допросе обвиняемая признала свою вину и объяснила, что мотивом убийства стала неприязнь к мужу.

Ранее сообщалось, что благовещенка, расправившаяся с сыном-инвалидом, могла сделать это из-за шизофрении.

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