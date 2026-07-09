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Общество

Диетолог ответила, сколько винограда можно съедать без вреда для здоровья

Диетолог Кованова: в день можно съедать не более 100 г винограда
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

В день без вреда для здоровья можно съедать не более 100 г винограда, то есть примерно 20 ягод. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По ее словам, при чрезмерном потреблении этого продукта могут возникнуть брожение и газообразование. При этом эксперт уточнила, что виноград можно есть с косточками.

«Если виноград есть с косточками, то ничего страшного не будет, просто не нужно есть тазик винограда. Для более комфортного усвоения можно разделить прием винограда на сутки. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек или есть без кожуры, таких можно съесть до 40 ягод» - отметила Кованова.

Диетолог добавила, что это полезная для организма ягода, поскольку в ней содержатся витамины С, К, группы В, минералы (калий, магний, кальций, железо, фосфор), антиоксиданты, клетчатка.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать хороший виноград.

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