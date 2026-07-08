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Россиянам объяснили, как выбрать хороший виноград

Диетолог Кованова: при выборе винограда лучше отдать предпочтение темным сортам
Gagarin Iurii/Shutterstock/FOTODOM

При выборе хорошего винограда стоит обратить внимание на ряд деталей. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

По ее словам, наиболее полезным является виноград темных сортов, поскольку в нем содержится больше антиоксидантов.

«Далее идут красные сорта, а потом зеленые. Виноград нужно выбирать без повреждений. Даже если рядом на веточке гнилая ягода или с плесенью — горсть лучше не покупать», — уточнила Кованова.

Диетолог добавила, что самой полезной частью продукта является кожица, поэтому есть его без нее нет смысла. При этом людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) бывает тяжело ее переваривать, заключила она.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

Ранее диетолог предупредила, кому опасно есть виноград.

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