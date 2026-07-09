Дудь поиронизировал над блогером, недогадывавшемся о вреде колы

Дудь пошутил над блогером Ефимовым, узнавшем о вреде колы после переезда в США

Российский журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) пошутил над блогером Николаем Ефимовым, который признался, что только во взрослом возрасте после переезда в США узнал о вреде кока-колы. Интервью опубликовано на YouTube-канале Дудя.

Блогер отметил, что в новой стране стал пользоваться специальным приложением, которое оценивает состав продуктов и по итогам присваивает оценку от нуля до ста. Если в продукте слишком много соли, жира и добавок, приложение показывает ноль. Так случилось с кока-колой. Ефимов признался, что перестал пить напиток, когда узнал про его вредные свойства.

«Если ты в районе тридцатки узнаешь, что кока-кола вредная, то я тебя поздравляю, у тебя будет столько открытий в жизни», — сыронизировал Дудь.

При этом журналист добавил, что сам постоянно делает новые открытия и не перестает удивляться миру.

В 2022 году Юрий Дудь осудил СВО на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ внес журналиста в реестр иноагентов. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

В ноябре 2025 года Дудь заочно получил срок в России за неисполнение обязанностей иноагента. Его приговорили к 1 году 10 месяцам тюрьмы. Это первый в России реальный срок по такой статье.

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