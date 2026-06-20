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Армия

ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции по устрашению военных

ФСБ: задержан житель Подмосковья «за акции устрашения» в отношении троих военных
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья, который по заданию спецслужб Украины совершил «акции устрашения» против трех военнослужащих Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей спецслужбы (ЦОС ФСБ).

Следствие установило, что фигуранта через Telegram завербовал представитель украинских спецслужб под легендой работы в коллекторском агентстве. Житель Подмосковья согласился на предложенную работу. По заданию куратора мужчина в мае 2026 года провел «акции устрашения» по адресам проживания трех военнослужащих Минобороны РФ.

По данному факту отдел дознания ОМВД России по московскому району Солнцево возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако, из-за наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, добавили в ФСБ.

На прошлой неделе сообщалось, что в Московской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ.

Ранее ФСБ предотвратила ликвидацию военнослужащего в Краснодарском крае.

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