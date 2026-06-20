ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции по устрашению военных

Сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья, который по заданию спецслужб Украины совершил «акции устрашения» против трех военнослужащих Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей спецслужбы (ЦОС ФСБ).

Следствие установило, что фигуранта через Telegram завербовал представитель украинских спецслужб под легендой работы в коллекторском агентстве. Житель Подмосковья согласился на предложенную работу. По заданию куратора мужчина в мае 2026 года провел «акции устрашения» по адресам проживания трех военнослужащих Минобороны РФ.

По данному факту отдел дознания ОМВД России по московскому району Солнцево возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако, из-за наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, добавили в ФСБ.

На прошлой неделе сообщалось, что в Московской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ.

Ранее ФСБ предотвратила ликвидацию военнослужащего в Краснодарском крае.