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Общество

Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы сохранить новые отношения

В Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую жену из страха перед нынешней
Shutterstock

В Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя региона, обвиняемого в покушении бывшую супругу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в конце мая 2026 года мужчина вместе с бывшей распивал спиртное в ее доме в селе Пересловка. Во время застолья между ними вновь произошла ссора на почве давних конфликтов. Женщина пригрозила рассказать его нынешней сожительнице о том, что отношения с бывшей супругой продолжаются.

После конфликта мужчина уехал к себе домой в село Могилевка. Ночью, опасаясь, что его нынешняя возлюбленная узнает о связи с бывшей женой, он взял в гараже гладкоствольное ружье и отправился к дому женщины.

Следствие установило, что, приехав на место, обвиняемый увидел в окне дома силуэт и выстрелил в него из ружья. Решив, что бывшая не выжила, он покинул место происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном доме.

В результате выстрела 44-летняя женщина получила ранение головы, но выжила. Ее своевременно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Обвиняемый находится под стражей. В Следственном комитете сообщили, что собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина открыл стрельбу во время застолья с родственниками.

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