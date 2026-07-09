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Общество

В России предложили новую выплату гражданам старше 70 лет

В ОП предложили выплачивать россиянам по 3–4 МРОТ после 70 лет
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил ввести в России дополнительную выплату гражданам, достигшим 70-летнего возраста.

По мнению Гриба, россиянам, достигшим этого возраста, необходимо назначать дополнительную выплату, поскольку для сохранения здоровья люди занимаются спортом, проходят профилактические обследования, посещают санатории и несут расходы на поддержание своего здоровья. Он считает, что размер такой выплаты должен составлять не менее трех-четырех минимальных размеров оплаты труда.

Гриб также отметил, что подобная мера могла бы стать не только своеобразной премией к юбилейной дате, но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье.

Кроме того, замсекретаря Общественной палаты предложил предусмотреть аналогичные дополнительные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, а после 70-летнего возраста назначать их каждые пять лет.

Ранее в России предложили продлить оплачиваемый декрет.

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