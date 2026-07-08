В России предложили продлить оплачиваемый декрет

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Об этом пишет РИА Новости.

С таким предложением Гриб выступил на форуме «День семьи, любви и верности», который проходит в Москве. Он заявил, что Общественная палата намерена добиваться продления оплачиваемого декретного отпуска до трех лет. Кроме того, организация предлагает повысить размер выплат до 60% заработка вместо действующих 40%.

Гриб также отметил, что основная нагрузка по воспитанию детей ложится на женщин, и их труд невозможно в полной мере оценить никакими наградами. При этом он поблагодарил отцов за психологическую поддержку и материальное обеспечение семей.

По словам замсекретаря Общественной палаты, семья является основой жизни общества и государства.

При этом, по данным исследования девелопера Level Group, каждая вторая россиянка (55%) вышла на работу раньше окончания декретного отпуска либо вовсе не уходила в декрет. При этом только 17% признались, что причиной раннего выхода стали финансовые обстоятельства. Для большинства опрошенных (83%) главным мотивом оказалось желание продолжать профессиональное развитие и сохранять карьерную динамику.

HR-директор компании Валентина Романова обращала внимание, что россияне, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут официально работать полный день и одновременно получать пособие.

Ранее россиянок предупредили о рисках «материнской зарплаты».