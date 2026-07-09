Трамп объяснил, почему сменил самолеты по пути из Турции

Президент США Дональд Трамп объяснил смену самолетов по пути из саммита НАТО в Турции желанием показать военным в Великобритании подаренный Катаром Boeing. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами по пути из Соединенного королевства в США, передает Reuters.

«Нет, почему бы они были», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос об опасениях использовать старый борт для вылета из Анкары.

Решение сменить самолет Трамп принял во время пересадки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании. До этого американский лидер покинул Турцию на привычном президентском лайнере.

Речь идет о лайнере Boeing 747-8, подаренном США королевской семьей Катара. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

Трамп впервые воспользовался новым «бортом номер один» во время поездки в Северную Дакоту 2 июля. Там он открыл президентскую библиотеку Теодора Рузвельта.

Ранее Трамп случайно потратил миллионы долларов на рестораны, планируя купить акции ИИ-компании.