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Политика

Трамп совершит первый полет на подаренном Катаром президентском самолете

NYP: Трамп впервые воспользуется Air Force One, полученным от Катара 2 июля
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется новым «бортом номер один», полученным от Катара, во время поездки в Северную Дакоту 2 июля, где откроет президентскую библиотеку Теодора Рузвельта. Об этом пишет газета New York Post.

Открытие библиотеки приурочено к мероприятиям, связанным с празднованием 250-летия США, а сама президентская библиотека находится в городе городе Медора, с которым связана часть биографии 26-го президента США.

19 мая 2025 года стало известно, что катарская правящая семья Аль Тани подарила Дональду Трампу самолет Boeing 747-8, который называют воздушным дворцом. Его стоимость достигает $400 млн. Журналисты отмечали, что это в 100 раз больше, чем общая стоимость всех подарков, полученных президентами США за последние 25 лет.

После этого СМИ писали, что Катар передал США самолет Boeing 747-8 для переоборудования в президентский лайнер Air Force One на безвозмездной основе.

Ранее Трампу подарили золотой перстень с 321 бриллиантом в честь 250-летия США.

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