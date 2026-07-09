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Общество

В Госдуме разъяснили порядок изъятия неиспользуемых земельных участков

Аксененко: владельцам участков дадут три года на уход за землей перед изъятием
Svetlyachock/Shutterstock/FOTODOM

Владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за отсутствие ухода за землей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в разговоре с ТАСС.

По его словам, закон предусматривает трехлетний срок на освоение участка и возможность устранить нарушения. Если земля не используется, собственнику сначала дадут время исправить ситуацию. Лишь при невыполнении требований вопрос об изъятии может быть передан в суд.

Парламентарий подчеркнул, что закон также учитывает уважительные причины, такие как болезнь, уход за родственниками, наследование участка или временные финансовые трудности.

С 1 марта 2025 года вступил в силу новый закон, который устанавливает трехлетний срок для освоения земель, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков. В течение этого времени собственник не будет нести ответственность за нецелевое использование земли, так как фактически он еще не приступил к ее использованию.

До этого была названа сумма, необходимая для обустройства дачного участка. Как подсчитали эксперты компании «Лемана ПРО», для того, чтобы обустроить участок площадью шесть соток россиянам необходимо заплатить 51,5 тысячи рублей в среднем. Эта сумма включает живую изгородь, газон и обустройство обеденной зоны и зоны отдыха.

Ранее российским дачникам рассказали о новых запретах.

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