В Госдуме разъяснили порядок изъятия неиспользуемых земельных участков

Аксененко: владельцам участков дадут три года на уход за землей перед изъятием

Владельцев земельных участков не будут автоматически лишать собственности за отсутствие ухода за землей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в разговоре с ТАСС.

По его словам, закон предусматривает трехлетний срок на освоение участка и возможность устранить нарушения. Если земля не используется, собственнику сначала дадут время исправить ситуацию. Лишь при невыполнении требований вопрос об изъятии может быть передан в суд.

Парламентарий подчеркнул, что закон также учитывает уважительные причины, такие как болезнь, уход за родственниками, наследование участка или временные финансовые трудности.

С 1 марта 2025 года вступил в силу новый закон, который устанавливает трехлетний срок для освоения земель, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков. В течение этого времени собственник не будет нести ответственность за нецелевое использование земли, так как фактически он еще не приступил к ее использованию.

До этого была названа сумма, необходимая для обустройства дачного участка. Как подсчитали эксперты компании «Лемана ПРО», для того, чтобы обустроить участок площадью шесть соток россиянам необходимо заплатить 51,5 тысячи рублей в среднем. Эта сумма включает живую изгородь, газон и обустройство обеденной зоны и зоны отдыха.

Ранее российским дачникам рассказали о новых запретах.