ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

В Пятигорске задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

В Пятигорске сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, который, по данным спецслужбы, готовил выходец из одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Как утверждают в ФСБ, по указанию и под руководством куратора, находившегося в Сирии, он планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае с использованием самодельного зажигательного устройства.

В спецслужбе сообщили, что подозреваемый предварительно сфотографировал намеченный объект, после чего приобрел необходимые компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Как отметили в ФСБ, во время оперативно-разыскных мероприятий мужчину своевременно выявили и задержали, помешав осуществить план.

По данным ведомства, после предполагаемого совершения теракта фигурант собирался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов сразу в трех регионах России.