Карл III посмертно помиловал казненную в 1955 году женщину

Британский король Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в стране женщину. Об этом заявил на сайте министерства юстиции Великобритании.

28-летняя Рут Эллис была повешена в 1955 году, после того как суд признал ее виновной в убийстве любовника. Приговор был приведен в исполнение несмотря на то, что десятки тысяч британцев подписали прошение о ее помиловании.

Карл III заменил смертный приговор на пожизненное заключение по рекомендации министра юстиции Дэвида Лэмми. Решение монарха отражает исключительные обстоятельства дела, которые в настоящее время могли бы трактоваться иначе, чем 71 год назад. В частности, речь идет об утрате самоконтроля и ограниченной ответственности.

Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис. Они считают, что ее поведение было в значительной степени обусловлено жестокими побоями, домашним насилием, психологическими травмами и другими важными обстоятельствами, которые суд не принял во внимание.

По словам Лэмми, изменение приговора не отменит казнь Эллис, но принесет какое-то успокоение ее потомкам.

7 июля сообщалось, что суд в Египте приговорил Мухаммеда Бадави к смертной казни за ограбление и убийство россиянки в Хургаде прошлой осенью.

Ранее прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента.