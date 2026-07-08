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Общество

В Улан-Удэ четыре студентки похитили однокурсницу и отвезли в лес, где избили ее

В Улан-Удэ четырех студенток отчислили за похищение и избиение однокурсницы
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ четырех студенток отчислили после конфликта, который закончился похищением и избиением однокурсницы. Об этом пишет региональное издание «Номер один».

По данным СМИ, одна из девушек позвала потерпевшую на улицу во время пары, после чего у нее отобрали телефон и силой посадили в машину. В салоне пострадавшую удерживали две студентки, а зачинщица конфликта нанесла ей удары по лицу.

Затем, как следует из материалов дела, девушку вывезли в район Верхней Березовки, где продолжили угрожать ей расправой. Также злоумышленницы требовали, чтобы жертва никому не говорила о произошедшем.

Тем не менее потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о похищении и побоях. Причиной конфликта, как сообщается, стала переписка потерпевшей с мужем одной из нападавших, однако сама девушка это отрицала.

После инцидента университет отчислил за «неподобающее поведение» всех участниц конфликта, кроме потерпевшей. Одна из студенток оспорила решение в суде, и тот встал на ее сторону. Вуз уже подал апелляцию.

Ранее в Петербурге три пьяные девушки избили мужчину в ответ на замечание.

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