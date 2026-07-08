86-летнюю женщину растерзал питбуль ее сына

В США 86-летняя женщина не выжила после нападения пса, принадлежащего ее сыну

Жительницу США растерзала собака, принадлежавшая ее сыну, пишет Daily Mail.

Несчастный случай произошел с 86-летней Беатрис Каррут из Оклахомы. Она получила тяжелые травмы после нападения собаки, за которой присматривала, пока ее сын находился под стражей. Женщину нашли в ее доме и доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

По данным местных СМИ, собаку, похожую на помесь лабрадора и американского питбультерьера, поместили на карантин в центр защиты животных, а затем усыпили.

Родные жертвы утверждают, что давно просили хозяина избавиться от животного, однако сын пенсионерки продолжал настаивать, чтобы мать оставила пса у себя.

Теперь семья просит привлечь мужчину к уголовной ответственности. Известно, что ранее он уже проходил по делу о нападении на мать после того, как пытался удушить ее. Тем не менее в полиции сообщили, что расследование по этому эпизоду не ведется.

Ранее собака сорвалась с поводка и покусала девятилетнего мальчика в Подмосковье.