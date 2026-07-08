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Общество

В Индонезии прозошла серия извержений вулкан Анак-Кракатау

Индонезийский вулкан Анак-Кракатау в течение суток семь раз выбросил пепел
Antara Foto Agency/Reuters

В Индонезии в течение суток произошло семь извержений вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщает портал Jakarta Globe.

По имеющимся данным, вулкан извергался в период между полуночью и полуднем по местному времени. В результате самого мощного выброса над кратером на 250 метров поднялся столб вулканического пепла.

Вулканологи считают, что серия извержений не представляют опасности для населения провинций Бантен и Лампунг, поскольку весь выбрасываемый материал оседает только в районе Анак-Кракатау.

Индонезийские власти сохраняют трехкилометровую закрытую зону безопасности вокруг кратера и призывают туристов, рыбаков и местных жителей не приближаться к вулкану из-за риска нового внезапного извержения.

7 июля пресс-служба регионального МЧС сообщила, что на Камчатке после выброса пепла на вулкане Шивелуч возможно его выпадение в населенных пунктах Усть-Камчатск и Крутоберегово.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.

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