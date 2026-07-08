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Общество

Покупатели пожаловались на обвес в сети «Вкусно — и точка»

Новости Москвы: клиенты «Вкусно — и точка» пожаловались на обвес
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пользователи сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» пожаловались на недовес готовых блюд. На это обратил внимание Telegram-канал «Новости Москвы».

В качестве аргумента Telegram-канал приводит комментарий потребителей, которые утверждают, что популярный бургер «Биг Хит» стал «меньше» на 40 грамм: вместо заявленных в меню 216 грамм аналог легендарного «Биг Мака» весит всего 180.

»«Вкусно — и точка» обвешивает покупателей уже не первый раз», — утверждают пользователи сети быстрого питания.

Обвес — не единственное, с чем может столкнуться посетитель сети. Как сообщал Telegram-канал Baza, сотрудник одного из ресторанов «Вкусно — и точка» в Ростовской области плюнул в бургер клиента во время его приготовления.

Инцидент произошел в ресторане на Народной улице в Каменске-Шахтинском. Поступок сотрудника был снят на видео клиентом. На записи можно увидеть, как молодой человек забирает с подноса котлету для бургера, затем второй рукой берет коробку с булкой, оглядывается, а потом плюют на нее. После содеянного сотрудник с невозмутимым видом кладет сверху котлету и формирует бургер.

Ранее главу McDonald's заподозрили в отвращении к еде из собственной сети ресторанов.

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