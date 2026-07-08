КС рассмотрит жалобу студента на отказ в отсрочке от призыва в армию

Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу студента, оспаривающего нормы закона о воинской службе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После поступления в ГИТИС в 2023 году выпускник школы Дмитрий Маракулин попытался оформить отсрочку в военкомате, но был немедленно признан годным и получил повестку.

Несмотря на то, что Пресненский районный суд Москвы в феврале 2025 года признал решение призывной комиссии незаконным, Мосгорсуд, Второй кассационный суд и Верховный суд РФ впоследствии отменили это решение, оставив призыв в силе. Теперь студент подал жалобу в Конституционный суд.

В конце мая стало известно, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва выпускникам образовательных учреждений МВД. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в министерстве внутренних дел.

Ранее военкоматам разрешили давать отсрочку от армии без личной явки россиян.