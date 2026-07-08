Американка оставила ребенка в машине на жаре, чтобы поесть в McDonald's

В США осудили женщину, которая на три часа оставила сына в машине без кондиционера

Жительницу Техаса приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что она оставила 15-месячного сына в раскаленной машине, сообщает The Sun.

Перед судом оказалась 27-летняя Ванесса Эскивель, ребенок которой более двух часов провел в автомобиле с включенным двигателем и без кондиционера. В тот день, как уточняется, температура на улице достигала 35°C.

По данным полиции округа Фриско, после этого женщина заехала в McDonald's, а затем отвезла сына в больницу, однако уже ничего нельзя было изменить.

Следствие установило, что в день инцидента — 16 августа 2025 года — Эскивель работала в спа-салоне и не нашла, с кем оставить ребенка. В телефонном разговоре с коллегой она признала, что оставила сына в машине и понимала, что это была ее ошибка.

Присяжные признали ее виновной, а судья вынес приговор в виде лишения свободы. Согласно законодательству штата Техас, женщина должна отбыть не менее половины срока, чтобы получить право на условно-досрочное освобождение.

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